Омич убил беременную омичку, потом облил бензином и сжег ее квартиру

13 Июль 2020 2020-07-13T09:34:34+03:00

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ЧП случилось в доме на улице 28-й Северной в ночь на 12 июля. Вернувшийся из Москвы местный житель поссорился со своей соседкой. В ярости он схватил металлическую трубу и насмерть забил ей беременную женщину. Поняв, что жертва уже не подает признаков жизни, он облил ее вещи и диван бензином и устроил пожар в квартире.

Несмотря на то, что он попытался замести следы, на след подозреваемого вышли уже на следующее утро.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU