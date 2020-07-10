2020-07-10T07:41:17+03:00
Общество

«Иду не в ногу со временем»: В Омске уволился еще один главврач

Руководитель ГБ-3 стал шестым по счету, кто написал заявление об уходе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: gb3omsk.ruФото: gb3omsk.ru
Изменить размер текста:

Накануне стало известно об увольнении главврача ГБ-9 Дмитрия Ларькина, и вот написал заявление его коллега из ГБ-3 Сергей Трифонов. Он стал шестым руководителем омских больниц, который покинул пост за последние три месяца.

В минздраве заверили, что медик ушел по собственному желанию и опубликовали его комментарий по этому поводу:

– Это мое взвешенное решение, я дал себе слово, что, как только почувствую, что иду не в ногу со временем – оставлю место главного врача, – говорится в обращении Трифонова. – Я уже пенсионер. Сегодня другие ритмы, за которыми нужно успевать, если не хочешь плестись в конце. Я не хочу быть последним. С благодарностью буду вспоминать годы работы, свой коллектив, хочу сказать спасибо Ирине Геннадьевне, она просила меня остаться, но я человек слова, и всегда честен перед самим собой.

С начала пандемии коронавируса постов также лишились руководители инфекционной больницы № 1 и ГКБ № 1 им. Кабанова, перинатального центра, детского санатория № 1.

Кроме того, министр Ирина Солдатова, которая сама заняла пост не так давно, попрощалась с несколькими своими замами – Ольгой Богдановой, Александром Павловских и Людмилой Шукиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медиация — способ продуктивного разрешения конфликта
Домашний адрес - природная здравница
Омич, сообщивший о бомбах в школах, получил крупный штраф
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Новое требование рынка труда – цифровые компетенции
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
«Мать загибалась от боли и падала в слезах»: В Омске на Советском пляже утонул 11-летний мальчик
Омичей с подозрением на ковид теперь будут возить на проверку в поликлинику на Левом берегу
Минздрав опроверг смерть ребенка, выпавшего из окна в Омской области
Почта России отмечает профессиональный праздник
«Иду не в ногу со временем»: В Омске уволился еще один главврач
В годы войны омское предприятие ПО «Иртыш» поставляло на фронт боеприпасы
В омской школе искусств № 13 заканчивается ремонт кровли
Стало известно, сколько омичей уже победили коронавирус
К аппаратам ИВЛ подключены шестеро омичей
Омское правительство выделило 77 миллионов для занятости безработных
В центре Омска заметили очередь из 28 скорых с медиками в защитных костюмах
Из одежды лишь фуражка и сланцы: По Любинскому проспекту в Омске проехал голый велосипедист
В Омской области от коронавируса умерли еще два человека
Обязанности и права регоператорапо обращению с отходами закреплены законом: интервью с гендиректором «Магнита» Кареном Егояном
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
«Матч ТВ» продлил права на показ гонок Формулы-1 до 2023 года
Госпиталь Минобороны в Омске начнет принимать больных коронавирусом
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Новое требование рынка труда – цифровые компетенции
На омское кафе завели дело за рекламу заведения с военным плакатом
На улице Лермонтова в Омске остановят движение трамваев
Сделать мир вкуснее! Профессия – инженер-технолог пищевого производства
В Омской области памятник героям Великой Отечественной войны «отремонтировали» профнастилом