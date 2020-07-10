«Иду не в ногу со временем»: В Омске уволился еще один главврач

10 Июль 2020 2020-07-10T07:41:17+03:00

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Накануне стало известно об увольнении главврача ГБ-9 Дмитрия Ларькина, и вот написал заявление его коллега из ГБ-3 Сергей Трифонов. Он стал шестым руководителем омских больниц, который покинул пост за последние три месяца.

В минздраве заверили, что медик ушел по собственному желанию и опубликовали его комментарий по этому поводу:

– Это мое взвешенное решение, я дал себе слово, что, как только почувствую, что иду не в ногу со временем – оставлю место главного врача, – говорится в обращении Трифонова. – Я уже пенсионер. Сегодня другие ритмы, за которыми нужно успевать, если не хочешь плестись в конце. Я не хочу быть последним. С благодарностью буду вспоминать годы работы, свой коллектив, хочу сказать спасибо Ирине Геннадьевне, она просила меня остаться, но я человек слова, и всегда честен перед самим собой.

С начала пандемии коронавируса постов также лишились руководители инфекционной больницы № 1 и ГКБ № 1 им. Кабанова, перинатального центра, детского санатория № 1.

Кроме того, министр Ирина Солдатова, которая сама заняла пост не так давно, попрощалась с несколькими своими замами – Ольгой Богдановой, Александром Павловских и Людмилой Шукиль.

ИСТОЧНИК KP.RU