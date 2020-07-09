2020-07-09T14:35:39+03:00
Общество

Стало известно, сколько омичей уже победили коронавирус

От коронавируса умерли уже 40 пациентов
Станислав МУХИН
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Болезнь унесла жизни уже 40 омичей.Болезнь унесла жизни уже 40 омичей.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Коронавирус в Омской области не сдает своих позиций. За сутки заболели еще 89 человек. Общее количество случаев с начала пандемии составило 4 374. Такие данные приводит региональный оперштаб. Есть и другие печальные цифры статистики: за последние сутки COVID-19 унес жизни двоих пациентов. Всего, таким образом, от опасной инфекции скончались 40 омичей.

Но есть и хорошие новости: общее число сибиряков, победивших коронавирус, с начала пандемии составило уже 2 605 человек. Под наблюдением находятся 1 837 человек, сняты с медицинского наблюдения 37 222 человека.

Отметим, что под аппаратами ИВЛ сейчас в Омской области находятся шестеро пациентов с диагнозом "коронавирус".

ИСТОЧНИК KP.RU

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