2020-07-09T14:35:57+03:00
Общество

К аппаратам ИВЛ подключены шестеро омичей

Но в минздраве заверили, что нехватки устройств для искусственной вентиляции легких пока нет
Анна МИКУЛА
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В Омской области готов к работе уже 401 аппарат ИВЛ.В Омской области готов к работе уже 401 аппарат ИВЛ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Региональный минздрав ежедневно публикует статистику по заболеваемости коронавирусом. И только сегодня, 9 июля, наконец, рассказали, сколько тяжелобольных пациентов среди всех выявленных. Оказалось, что на данный момент на аппаратах ИВЛ находятся шестеро местных жителей. Но в минздраве заверили, что нехватки устройств для искусственной вентиляции легких пока нет – их закупили 655 штук.

– Сейчас все работает как часы, – успокоила глава ведомства Ирина Солдатова. – 401 аппарат ИВЛ на сегодня уже есть в работе. Этих аппаратов достаточно, и, как показала практика, нет необходимости такого большого количества ИВЛ для оказания помощи. Эффективное лечение осуществляется до перевода человека на аппарат ИВЛ. Переход на ИВЛ – это результат плохого прогностического лечения. Есть достаточно лекарств, кислорода, увлажнителей и всего необходимого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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