В омской школе искусств № 13 заканчивается ремонт кровли

9 Июль 2020 2020-07-09T17:41:27+03:00

Она проходила в рамках федеральной программы капитального ремонта детских школ искусств Омской области, в ходе которой в ближайшие два года будут отремонтированы 35 таких учреждений региона

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В школе искусств № 13 заканчивается ремонт кровли Она проходила в рамках федеральной программы капитального ремонта детских школ искусств Омской области, в ходе которой в ближайшие два года будут отремонтированы 35 таких учреждений региона.

Здание детской школы искусств №13 была построено в 1981 году и несколько лет назад обозначилась серьезная проблема – крыша этого здания протекала в нескольких местах. Из-за этого невозможно было привести в порядок внутренние помещения, да и занятиям юных омичей протечки изрядно мешали.

Ремонт покрытия крыши этой школы искусств поводили регулярно в несколько этапов. Так за последние 3 года привели в порядок крышу на трех блоках здания. А этим летом начались работы на оставшемся четвертом участке, а завершиться они должны 10 июля.

- Мы очень рады, что в этом году сумеем закончить обновление крыши, - рассказывает директор детской школы искусств №13 Елена Пусеп. – И благодарны депутату Законодательного Собрания Омской области Владимиру Березовскому, который выделил на эти цели 340 тысяч рублей. Как только в Омске установились сухие погожие деньки, работа закипела.

- Наша компания выполняет работы по устройству мягкой кровли из ПВХ-мембран на данном объекте, погодные условия благоприятствуют и будут выполнены в срок с гарантией 3 года, - заверил директор компании «Альфа Спецмонтаж» Роман Кузлякин.

Кроме того, детская школа искусств № 13 также вошла в программу капремонта этого года. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 1,3 млн рублей и еще около 600 тысяч из городского. После заключения контракта на объекте начнутся ремонтные работы.

В Департаменте культуры мэрии отметили, что в рамках программы по капремонту детских школ искусств Омской области выделены средства из федеральногоЮ областного и местного бюджетов. В период с 2020 по 2022 годы в регионе будет отремонтировано 35 школ, 11 из которых находятся в Омске. В этом году в областном центре запланирован ремонт в общей сложности 9 детских школ искусств, а в следующем еще двух.

ИСТОЧНИК KP.RU