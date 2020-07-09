2020-07-09T14:01:04+03:00
Общество

Омское правительство выделило 77 миллионов для занятости безработных

В регионе организуют общественные работы для сибиряков
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Правительство региона выделило на организацию общественных работ 25 млн рублей.Правительство региона выделило на организацию общественных работ 25 млн рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В омском правительстве поддержат жителей, временно оставшихся без работы. На эти цели власти выделят 77 миллионов рублей, которые выделены из федерального бюджета. В Омске для временного трудоустройства нуждающихся организуют общественные работы.

На выбор соискателям предлагаются следующие виды работ: озеленение и благоустройство территорий; подсобные, сельскохозяйственные и животноводческие работы; оформление документов; отделочные, ремонтные и другие общестроительные работы; деятельность в архивах и библиотеках.

Оплата труда, как за временные, так и за общественные работы, не будет ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента -13 949 руб..

- Это позволит создать еще около 1,5 тыс. временных рабочих мест. Ранее Правительство региона выделило 25 млн руб. на создание 4 тыс. мест на общественные работы. В них приняли участие 2,3 тыс. человек", – отметила замминистра труда и социального развития региона Ирина Варнавская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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