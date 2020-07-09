В Омской области от коронавируса умерли еще два человека

9 Июль 2020 2020-07-09T13:06:28+03:00

В общей сложности от коронавируса в регионе умерли уже 40 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, выявлено еще 89 новых заразившихся

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Несмотря на практически полное снятие всех ограничений, связанных с режимом самоизоляции, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается очень напряженной.

По данным областного минздрава на четверг, 9 июля, COVID-19 за сутки выявили у 89 омичей (общее число заболевших от начала эпидемии в регионе – 4 374). Двое пациентов с коронавирусом, к сожалению, скончались (общее число умерших достигло уже 40 человек). Еще 75 зараженных уже полностью выздоровели (в общей сложности – 2 605 человек).

География распространения COVID-19 в Омской области: Омск – 70 новых случаев заболевания, Седельниковский район – 5, Омский район – 4, Любинский район – 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Называевском, Таврическом, Москаленском, Полтавском, Черлакском, Кормиловском, Тюкалинском Калачинском районах области.

Под наблюдением находятся 1 837 человек, сняты с медицинского наблюдения 37 222 человека.

Продолжается тестирование в лабораториях Омска – за сутки было проведено 3 866 исследований, за весь период от начала эпидемии – 226 820.

ИСТОЧНИК KP.RU