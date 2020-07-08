В Омске кондуктор отказалась вызвать скорую пассажиру, потерявшему сознание

8 Июль 2020 2020-07-08T10:06:44+03:00

По словам очевидцев, женщина как ни в чем не бывало перешагивала через него и продолжала раздавать билеты

Изменить размер текста: A A

Невероятная черствость кондуктора, работавшей в автобусе № 33, поразила одну из пассажирок настолько, что она решила пожаловаться на ее поведение в соцсетях.

По словам девушки, в 8.30 утра она ехала от остановки «Ермак» до СибАДИ. Одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. На просьбы других людей остановиться и вызвать молодому человеку скорую кондуктор ответила отказом.

– Она назвала молодого человека наркоманом и алкоголиком, не имея никаких доводов. На вопрос, с чего она это взяла, ответила: «Другие здесь не ездят», – рассказывает автор поста. – Пассажиры самостоятельно пытались вызвать скорую, но медики ответили, что это должна сделать кондуктор и назвать местоположение. Кондуктор заявила всем пассажирам, что стоять на остановке из-за парня она не собирается. Нашатырного спирта, как и самой аптечки, в автобусе не отказалось. Кондуктор продолжала перешагивать через молодого человека и раздавать билеты.

В пресс-службе мэрии оперативно прокомментировали эту информацию:

– По данной жалобе департаментом транспорта ведется служебная проверка. Если факт невызова скорой помощи подтвердится, кондуктор будет привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU