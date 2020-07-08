8 Июль 2020 2020-07-08T09:09:45+03:00

Эту тему они обсудили с контролирующими органами

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Депутаты горсовета после недавней крупной аварии озаботились контролем за состоянием газопроводов

Эту тему они обсудили с контролирующими органами

После недавней крупной аварии на газопроводе на Левом Берегу Омска депутаты горсовета озаботились состоянием сетей «Горгаза». Тогда без газа остались тысячи жителей. Эту тему они обсудили на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

- Мне интересно состояние сетей: как часто контролируется это и как содержатся газопроводы? И как регулярно их проверяют надзорные органы? – поинтересовался депутат Владимир Казанин.

Ситуацию с недавней аварией прокомментировал начальник службы производственного контроля и профилактики «Горгаза» Олег Фомин.

- Все задвижки у нас в норме. Проводится ежегодный контроль и профилактика. В этом году идет текущий ремонт сетей – вопросов нет. Что касается аварии на Левом Берегу, то расследование показало: в газопровод ударила молния несколько миллионов вольт. Просто пробило прокладки и все вспыхнуло, - ответил Фомин.

- Как мы можем влиять на количество проверок по содержанию сетей, если они принадлежат частной компании – «Горгазу»? – удивился депутат Владимир Гуселетов.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Демидович объяснил, что входит в компетенцию надзорного ведомства.

- Мы можем лишь планово проверять предприятия. У нас есть специальный график выездов, но он обязательно должен быть согласован с Генпропрокуратурой, - ответил Демидович.

Депутаты горсовета поинтересовались, как часто проходят проверки. Выяснилось, что не чаще одного раза в год – таков федеральный закон, защищающий права предпринимателей.

Владимир Гуселетов поинтересовался, какую роль в проверках играет мэрия. Замдиректора департамента горхозяйства Владимир Шнипко ответил, что по закону органы власти не могут контролировать состояние частных сетей газоснабжения. Они лишь должны организовать газоснабжение жилого фонда.

- Получается, мэрия не может контролировать работу ни одной ресурсоснабжающей организации?

- Почему? Обращение с сигналами в контролирующие органы могут инициировать не только жители, но и органы власти, - ответил Владимир Шнипко.

Депутаты горсовета в итоге решили принять информацию к сведению. Кроме того, «ОмскГоргаз» должен предоставить результаты проверки комиссии по недавней аварии на Левом Берегу. Также народные избранники, по предложение председателя комитета Аркадия Лунева, запросили данные и статистику от Госжилинспекции по проверке газового оборудования в жилых домах Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU