Появилось фото ДТП с перевернувшейся в Омске фурой, которая везла 200 свиней
Большую свинью подложил поросятам водитель "Мерседеса", который перевозил животных. Фура двигалась по улице Мельничная. Во время поворота на узкой дороге 49-летний шофер не справился с управлением. Он неожиданно наехал на опору линии электропередач. В результате ДТП тяжелая фура с прицепом опрокинулась. Тяжелая машина перегородила проезд.
- В результате ДТП никто не пострадал. В момент происшествия водитель перевозил груз живых свиней в количестве 198 шт. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - уточнили подробности крупной аварии в пресс-службе омской полиции .
ИСТОЧНИК KP.RU