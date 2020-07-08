Появилось фото ДТП с перевернувшейся в Омске фурой, которая везла 200 свиней

8 Июль 2020 2020-07-08T08:18:14+03:00

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Большую свинью подложил поросятам водитель "Мерседеса", который перевозил животных. Фура двигалась по улице Мельничная. Во время поворота на узкой дороге 49-летний шофер не справился с управлением. Он неожиданно наехал на опору линии электропередач. В результате ДТП тяжелая фура с прицепом опрокинулась. Тяжелая машина перегородила проезд.

- В результате ДТП никто не пострадал. В момент происшествия водитель перевозил груз живых свиней в количестве 198 шт. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - уточнили подробности крупной аварии в пресс-службе омской полиции .

ИСТОЧНИК KP.RU