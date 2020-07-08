Салют на День города в Омске могут заменить лазерным шоу

8 Июль 2020 2020-07-08T07:13:46+03:00

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Пандемия коронавируса вмешалась в планы городских властей. Ранее в мэрии неоднократно подчеркивали: несмотря ни на что, День города все же будут праздновать. Однако сейчас власти определяются с форматом. Праздник пройдет в режиме онлайн, без перекрытия дорог. Сделано это, чтобы избежать столпотворения и лишних контактов омичей.

- Информация у меня не стопроцентная. День города предполагается провести в режим онлайн, без перекрытия. Предполагается провести салют. По марафону: трасса сокращена, и перекрытие предполагается улицы Ленина и Иртышской набережной, если он состоится, – сообщил на заседании горсовета директор общественной безопасности Евгений Скрипкарев.

Не исключается, что праздничный салют заменят его лазерной проекцией. Добавим, что ранее в Омске отменили выставку "Флора-2020".

ИСТОЧНИК KP.RU