2020-07-07T08:48:06+03:00
Происшествия

Омский таксист изнасиловал пассажирку, а потом заявил, что все было по согласию

Вину отморозка удалось доказать только после проверки на детекторе лжи
Анна МИКУЛА
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Таксиста будут судить за изнасилование и грабеж.Таксиста будут судить за изнасилование и грабеж.Фото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП случилось в Омске 20 апреля. 21-летняя девушка поймала на улице такси, чтобы доехать из больницы домой. 36-летний водитель, вместо того, чтобы доставить ее по адресу, завез на окружную дорогу и изнасиловал возле заброшенного здания. После этого отобрал у потерпевшей золотое кольцо и отвез домой.

Девушка сразу обратилась в полицию. Однако отморозок изобразил удивление и нагло заявил, что все случилось по обоюдному согласию. Уверенности ему придавало, что преступление произошло в безлюдном месте, без свидетелей. Впрочем, таксист явно переоценил свои возможности, заявив, что готов пройти детектор лжи. Это его и подвело.

– Исследование на полиграфе показало, что подозреваемый говорит неправду и скрывает обстоятельства случившегося. После предъявления подозреваемому результатов исследования, таксист признался в содеянном, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Расследование завершено, решается вопрос о направлении материалов уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Водителя будут судить по двум тяжким статьям – «Изнасилование» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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