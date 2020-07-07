2020-07-07T08:36:25+03:00
Происшествия

В Омской области утонули 10-летние мальчик и девочка

Трагедии случились в городе и на севере региона
Анна МИКУЛА
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Трагедии случились в городе и на севере региона.Трагедии случились в городе и на севере региона.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сразу два трагических случая на воде произошли с детьми за минувшие сутки.

– По предварительным данным, вчера около 13 часов 10-летний мальчик с 14-летней сестрой из деревни Бородинка пошли купаться на реку Иртыш. Девочка стала тонуть, ей на помощь бросился брат, который спас сестру, но сам не смог выбраться на берег, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – В Омске около 17 часов три подружки купались на котловане, две из них стали тонуть, одну из тонувших спасла 11-летняя девочка, а вторую 10-летнюю девочку спасти не удалось.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские. По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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