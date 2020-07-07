2020-07-07T08:06:08+03:00
Общество

Омича оштрафовали на 7,5 тысяч за нарушение самоизоляции

Мужчина отказался сидеть дома, несмотря на предписание
Анна МИКУЛА
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Омича оштрафовали на 7,5 тысячи.Омича оштрафовали на 7,5 тысячи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ленинском райсуде вынесли омичу приговор за нарушение режима самоизоляции. Он контактировал с зараженным коронавирусом, но проигнорировал предписание Роспотребнадзора сидеть дома на карантине в течение 14 дней.

– Гражданин Ц. вину не признал, пояснил, что с постановлением ознакомлен не был. Вместе с тем, данный довод опровергнут наличием расписки, подтверждающей вручение ему постановления, – рассказали в пресс-службе суда. – Он признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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