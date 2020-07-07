2020-07-07T08:06:04+03:00
Общество

Омские депутаты обсудили предложения по приватизации дополнительных объектов в программу приватизации муниципального имущества

В список дополнительно внесены 4 здания.
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ФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
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Изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 рассмотрели депутаты омского горсовета. На комитете по вопросам муниципальной собственности директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня предложил народным избранникам включить в нее еще 4 объекта. Они находятся на улицах Лермонтова, Лисицкого, Сазонова и Камерном переулке.

- На условиях аренды они оказались непривлекательными, поэтому мы хотим выставить их на приватизацию, - пояснил Дмитрий Махиня.

Депутат Дмитрий Петренко был одним из тех, кто побывал на всех зданиях, предлагаемых под приватизацию.

- Мы посмотрели – они в заброшенном состоянии. Меня смутила лишь балансовая стоимость – 3,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Это же очень мало. Как вы получили эту цифру? – уточнил Петренко у главы департамента имущественных отношений.

Дмитрий Махиня в свою очередь пояснил, что эти цифры не являются балансовой стоимостью. В некоторых случаях, как выяснилось, стоимость квадрата может даже составлять и 0.

- Главный ответ, что цена продажи не имеет никакого отношения к балансовой. Мы действительно убедились, что здания в ужасном состоянии. Использовать его под какую-то деятельность муниципальных учреждений, я считаю, невозможным. Слишком много денег нужно вложить в эти помещения, чтобы привести их в порядок. Это нецелесообразно, - отметил председатель комитета по вопросам муниципальной собственности Максим Астафьев.

Депутат Ложкин обратил свое внимание на здание по улице Лермонтова, 57. Часть помещений в нем отдают в безвозмездное пользование, часть приватизируется.

- Какие вообще в итоге планы по этому объекту? – поинтересовался Ложкин.

Оказалось, что помещения находятся в разных состояниях, но находятся через стенку друг от друга.

- Второе помещение – это магазин. И его собственник может быть заинтересован в том, чтобы зайти на него и привести его в хорошее состояние, - объяснил депутат Максим Астафьев.

В итоге комитет принял проект решения в двух чтениях. Теперь этот вопрос рассмотрят на планерном заседании горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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