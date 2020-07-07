2020-07-07T07:34:09+03:00
Общество

В минприроды ответили на жалобы омичей на невозможную химическую вонь

Выяснилось, что в целом предельно допустимая концентрация выбросов не сильно превысила норму
Анна МИКУЛА
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Омичи снова массово жаловались на вонь от промышленных выбросов.Омичи снова массово жаловались на вонь от промышленных выбросов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Напомним, накануне омичи массово жаловались на целый букет едких химических запахов, который им приходилось вдыхать последние несколько дней. В жуткой вони особенно отчетливо различались нотки жженой резины и газа. При этом, по утверждению жителей Левобережья и Нефтяников, «аромат» был настолько сильным, что у них слезились глаза.

Удивительно, но при замерах ничего экстраординарного не нашли.

По утверждению областного минприроды, в омской воздухе оказались превышены нормы только по сероводороду на 1,8 ПДК на улице 4-й Поселковой. Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, 4 июля в Советском округе было превышено содержание в воздухе хлорида водорода (1,7 ПДК). 3 июля, хлорид водорода в концентрации 1,2 ПДК нашли в Кировском округе, а в Нефтяниках – повышенное содержание пыли в воздухе (1,2 ПДК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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