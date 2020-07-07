2020-07-07T07:12:10+03:00
Происшествия

Омич, устроивший пьяный дебош в самолете, отсидел за убийство

Его пришлось скрутить и передать полицейским
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пассажир напился и устроил дебош в самолете.Пассажир напился и устроил дебош в самолете.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С очередным «аэрофобом» пришлось лететь пассажирам самолета, следовавшего из Москвы в Омск. Мужчина, видимо, для храбрости сильно набрался и, когда лайнер уже поднялся в воздух, устроил дебош – матерился и приставал к пассажирам и стюардессам. В СМИ даже писали, что он грозился взорвать кабину пилота, но эту информацию нам в итоге не подтвердили.

Увещеваниями буйного омича привести в чувства не получилось. Для общей безопасности его скрутили, а на земле передали полицейским.

Как выяснила «Комсомолка», задержанный уже был неоднократно судим, в том числе за убийство. Протрезвев на следующий день, он даже не вспомнил, что натворил. Когда узнал подробности, начал раскаиваться.

– Дебоширу уже определили наказание, – рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. – Его признали виновным не в нахождении нетрезвым в общественном месте, а по более тяжелой административной статье – «Мелкое хулиганство». Мужчину приговорили к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске появятся два пляжа, где будет очищаться вода
Бюджет Омской области секвестировать из-за коронавируса не будут
Многодетному отцу из Омской области грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование дочерей
Стало известно, сколько омичей опять заразились коронавирусом
Овчарка Ирвин помогла найти похищенного омича
Омский полицейский спас из горящего дома двоих детей
Стало известно, когда в Омске спадет жара
Потребность в легитимизации медиации
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Стало известно, когда в Омске откроются кинотеатры, бани и сауны
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Куда пойти учиться в Омске?
Домашний адрес - природная здравница
Высшее образование залог успешной карьеры
Мезенцев День на ТНТ4
Депутаты обсудили будущее здания кинотеатра «Сатурн» в Омске
Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование