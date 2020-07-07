Омич, устроивший пьяный дебош в самолете, отсидел за убийство

7 Июль 2020 2020-07-07T07:12:10+03:00

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С очередным «аэрофобом» пришлось лететь пассажирам самолета, следовавшего из Москвы в Омск. Мужчина, видимо, для храбрости сильно набрался и, когда лайнер уже поднялся в воздух, устроил дебош – матерился и приставал к пассажирам и стюардессам. В СМИ даже писали, что он грозился взорвать кабину пилота, но эту информацию нам в итоге не подтвердили.

Увещеваниями буйного омича привести в чувства не получилось. Для общей безопасности его скрутили, а на земле передали полицейским.

Как выяснила «Комсомолка», задержанный уже был неоднократно судим, в том числе за убийство. Протрезвев на следующий день, он даже не вспомнил, что натворил. Когда узнал подробности, начал раскаиваться.

– Дебоширу уже определили наказание, – рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова. – Его признали виновным не в нахождении нетрезвым в общественном месте, а по более тяжелой административной статье – «Мелкое хулиганство». Мужчину приговорили к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU