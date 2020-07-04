2020-07-04T12:58:47+03:00
Общество

За сутки коронавирус в Омской области нашли у 87 человек

Общее число заболевших достигло уже почти 4 000
Станислав МУХИН
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Есть и тяжелые больные.Есть и тяжелые больные.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Напряженной остается ситуация с коронавирусом в Омской области. Это признают даже власти. На последнем заседании оперштаба в омском правительстве решили не вводить новые послабления, а продлили режим повышенной готовности до 21 июля. С начала пандемии болезнь унесли жизни 34 сибиряков.

За последние сутки COVID-19 выявили у 87 человек. Общее количество случаев достигло уже почти 4 тысяч - 3 950. Выписаны из больниц всего 2 275 омичей. Об этом сообщает региональный оперштаб. География распространения коронавируса выглядит следующим образом:

- Омск – 66, Омский район - 10 Тевризский район – 3, Нижнеомский Кормиловский Черлакский Павлоградский Седельниковский Марьяновский Калачинский Тюкалинский районы – по 1 новому случаю, - уточнили в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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