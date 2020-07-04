2020-07-04T08:45:00+03:00
Спорт

В «Авангарде» не исключают, что могут начать сезон без главного тренера Хартли

Причина - закрытие границ в
Станислав МУХИН
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ФОТО: ХК "Авангард"ФОТО: ХК "Авангард"
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Закрытые границы из-за пандемии коронавируса могут серьезно вмешаться в планы ХК "Авангард". До старта регулярного сезона КХЛ остается около двух месяцев, а команда ведет подготовку без главного тренера. Сейчас Боб Хартли находится у себя на родине в Канаде. Вылететь в Балашиху он не может из-за закрытых границ. В клубе не исключают, что сезон "Авангард" может начать без своего главного тренера.

- Мы не можем планировать за наше государство, – говорит председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. – Но план такой – все иностранцы возвращаются в клуб с 8 по 15 июля. Есть пути возврата, но ситуация меняется каждый день. Сейчас мы не можем гарантированно сказать, что так и будет, потому что есть обстоятельства, связанные с пандемией. В любом случае подготовка начнется. Мы оказываем поддержку всем легионерам, в том числе тренерскому штабу. Ищем возможные варианты их возвращения в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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