Ленинградский мост в Омске закрыли для пешеходов из-за небезопасных перил
С сегодняшнего дня, 2 июля, тротуары на Ленинградском мосту полностью закрыли для пешеходов. Раньше можно было пройти по противоположной стороне от дорожных работ по укреплению моста, но теперь и это не получится. Власти объясняют такие ограничения плохим состоянием перил и тротуаров.
- Просим горожан с пониманием и ответственностью отнестись к таким мерам, это сделано для безопасности омичей. Отмечу, что по результатам экспертизы, которая проводилась в 2018 году, сама конструкция, проезжая часть и опоры Ленинградского моста безопасны для эксплуатации, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков.
Торги по капитальному ремонту моста в администрации планируют объявить до конца года. Сейчас подходят к конце ремонтные работы на проезжей части, мост заново заасфальтируют. Также в мэрии утверждают, что для автотранспорта эксплуатация моста безопасна.
Напомним, что на прошлой неделе на тротуаре Ленинградского моста образовалась дыра. Рабочие оперативно устранили его, закрыв металлическими листами.
ИСТОЧНИК KP.RU