Ленинградский мост в Омске закрыли для пешеходов из-за небезопасных перил

2 Июль 2020 2020-07-02T08:55:11+03:00

Как долго продлятся ограничения для пешеходов не ясно. Возможно, они не закончатся вместе с ремонтом дороги. Фото: Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока не известно, как долго продлятся ограничения

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С сегодняшнего дня, 2 июля, тротуары на Ленинградском мосту полностью закрыли для пешеходов. Раньше можно было пройти по противоположной стороне от дорожных работ по укреплению моста, но теперь и это не получится. Власти объясняют такие ограничения плохим состоянием перил и тротуаров.

- Просим горожан с пониманием и ответственностью отнестись к таким мерам, это сделано для безопасности омичей. Отмечу, что по результатам экспертизы, которая проводилась в 2018 году, сама конструкция, проезжая часть и опоры Ленинградского моста безопасны для эксплуатации, — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков.

Торги по капитальному ремонту моста в администрации планируют объявить до конца года. Сейчас подходят к конце ремонтные работы на проезжей части, мост заново заасфальтируют. Также в мэрии утверждают, что для автотранспорта эксплуатация моста безопасна.

Напомним, что на прошлой неделе на тротуаре Ленинградского моста образовалась дыра. Рабочие оперативно устранили его, закрыв металлическими листами.

ИСТОЧНИК KP.RU