2020-07-02T08:13:20+03:00
Происшествия

Под Омском закрыли центр для наркоманов, где вместо лечения их избивали

Сотрудники выдавали это за "инновационный метод лечения"
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
За неподчинение пациентов реабилитационного центра жестоко избивали. Фото:За неподчинение пациентов реабилитационного центра жестоко избивали. Фото:Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В коттеджном поселке Чернолучье закрыли реабилитационный центр для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. "Инновационный центр реабилитации и наркологии с многообещающим названием "Мир"" находился в арендованном трехэтажном коттедже в Чернолучье. Его руководитель и другие работники центра насильно удерживали пациентов, ограничивали их свободу передвижения, общение с родственниками, а за нарушение распорядка жестко избивали. Все это выдавали за "инновационный" метод лечения.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, за лечение в центре ежемесячно с родственников пациентов брали от 10 до 35 тысяч рублей. Никакой реальной медицинской помощи людям не оказывали. Ни у кого из сотрудников центра не было лицензии на медицинскую деятельность.

Сейчас 35-летний руководитель центра находится под стражей, идут оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аварии на теплотрассе в Омске не будут ходить трамваи
Депутаты предложили присвоить президенту ОмГУПС звание «Почетный гражданин города Омска»
Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных
Коронавирусом в Омске заразились 79 человек
В Омске сожгли 21 килограмм элитного сыра
«Росводоканал Омск» передает фонтаны городу
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
Омичка решила купить права, но нарвалась на мошенников
Медиатор (от лат. mediator - посредник) - это главная фигура переговорного процесса.
Домашний адрес - природная здравница
Душ на даче нужен всем!
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Депутаты горсовета рассмотрели вопросы эффективности работы муниципальных предприятий Омска
Депутаты обсудили показатели Омска в рейтинге инвестиционной привлекательности
Выбирай ВУЗ с гарантированным трудоустройством
Спасатели приходят на помощь
Новые сроки поступления вуз в 2020 году