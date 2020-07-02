Под Омском закрыли центр для наркоманов, где вместо лечения их избивали

2 Июль 2020 2020-07-02T08:13:20+03:00

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В коттеджном поселке Чернолучье закрыли реабилитационный центр для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. "Инновационный центр реабилитации и наркологии с многообещающим названием "Мир"" находился в арендованном трехэтажном коттедже в Чернолучье. Его руководитель и другие работники центра насильно удерживали пациентов, ограничивали их свободу передвижения, общение с родственниками, а за нарушение распорядка жестко избивали. Все это выдавали за "инновационный" метод лечения.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, за лечение в центре ежемесячно с родственников пациентов брали от 10 до 35 тысяч рублей. Никакой реальной медицинской помощи людям не оказывали. Ни у кого из сотрудников центра не было лицензии на медицинскую деятельность.

Сейчас 35-летний руководитель центра находится под стражей, идут оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы".

ИСТОЧНИК KP.RU