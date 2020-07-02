Появилось фото нового фонтана в Омске

2 Июль 2020 2020-07-02T07:54:54+03:00

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В соцсетях появились фотографии нового фонтана в Омске. Его сделала на отремонтированном участке набережной у Юбилейного моста. Идея его не нова, так называемые "сухие фонтаны" есть во многих городах мира. Теперь такой появился и в Омске.

Несмотря на не самую жаркую погоду, горожане уже успели опробовать его. В комментариях отмечают, что особенно фонтан понравится детям. Из-за пандемии его пока включают не постоянно, но те, кто успел в часы его работы, делятся красочными фотографиями. Похоже, в Омске появилось новое любимое место для хороших снимков.

ИСТОЧНИК KP.RU