2020-07-02T07:54:54+03:00
Общество

Появилось фото нового фонтана в Омске

Омичи уже успели оценить его [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Особый интерес к фонтану проявили молодые омичи. Фото:Особый интерес к фонтану проявили молодые омичи. Фото:Фото: ВКонтакте
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В соцсетях появились фотографии нового фонтана в Омске. Его сделала на отремонтированном участке набережной у Юбилейного моста. Идея его не нова, так называемые "сухие фонтаны" есть во многих городах мира. Теперь такой появился и в Омске.

Несмотря на не самую жаркую погоду, горожане уже успели опробовать его. В комментариях отмечают, что особенно фонтан понравится детям. Из-за пандемии его пока включают не постоянно, но те, кто успел в часы его работы, делятся красочными фотографиями. Похоже, в Омске появилось новое любимое место для хороших снимков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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