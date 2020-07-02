2020-07-02T07:55:34+03:00
Общество

На трассе под Омском легковушка врезалась в грузовик

Пострадал годовалый ребенок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Всех пассажиров легковушки госпитализировали.Всех пассажиров легковушки госпитализировали.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Накануне на трассе на Нижнюю Омску под Омском произошло ДТП. 39-летний мужчина на "Ладе Самара" ехал от Омска по автодороге Омск - Нижняя Омка. В районе 20-ого километра он не выдержал безопасную дистанцию при обгоне и врезался в идущий впереди КамАЗ.

В пресс-службе ГИБДД по Омской области сообщили, что в аварии пострадал сам водитель, его жена и их годовалый ребенок. Сейчас все трое находятся в больнице. Окончательные причины произошедшего будут установлены после проверки по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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