В Омской области мужчина избил сожительницу молотком за пьянство

2 Июль 2020 2020-07-02T07:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне полиция задержала жителя села Тургеневка Омской области. Мужчина жестоко избил свою сожительницу молотком. Причиной стало ее опьянение. Сельчанин не простил возлюбленной того, что она напилась в выходной день. По информации полиции сам он был трезв.

В пресс-службе полиции уточняют, что в больнице девушке диагностировали черепно-мозговую травму, перелом голени и множество ушибов. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. 29-летний сельчанин находится под стражей. Также известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом, его привлекали за побои и угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU