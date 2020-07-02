2020-07-02T07:35:56+03:00
Происшествия

В Омской области мужчина избил сожительницу молотком за пьянство

Девушка в больнице с серьезными переломами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Фото:Фото:Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне полиция задержала жителя села Тургеневка Омской области. Мужчина жестоко избил свою сожительницу молотком. Причиной стало ее опьянение. Сельчанин не простил возлюбленной того, что она напилась в выходной день. По информации полиции сам он был трезв.

В пресс-службе полиции уточняют, что в больнице девушке диагностировали черепно-мозговую травму, перелом голени и множество ушибов. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. 29-летний сельчанин находится под стражей. Также известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом, его привлекали за побои и угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аварии на теплотрассе в Омске не будут ходить трамваи
Депутаты предложили присвоить президенту ОмГУПС звание «Почетный гражданин города Омска»
Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных
Коронавирусом в Омске заразились 79 человек
В Омске сожгли 21 килограмм элитного сыра
«Росводоканал Омск» передает фонтаны городу
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
Омичка решила купить права, но нарвалась на мошенников
Медиатор (от лат. mediator - посредник) - это главная фигура переговорного процесса.
Домашний адрес - природная здравница
Душ на даче нужен всем!
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Депутаты горсовета рассмотрели вопросы эффективности работы муниципальных предприятий Омска
Депутаты обсудили показатели Омска в рейтинге инвестиционной привлекательности
Выбирай ВУЗ с гарантированным трудоустройством
Спасатели приходят на помощь
Новые сроки поступления вуз в 2020 году