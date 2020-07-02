В Омской области мужчина избил сожительницу молотком за пьянство
Накануне полиция задержала жителя села Тургеневка Омской области. Мужчина жестоко избил свою сожительницу молотком. Причиной стало ее опьянение. Сельчанин не простил возлюбленной того, что она напилась в выходной день. По информации полиции сам он был трезв.
В пресс-службе полиции уточняют, что в больнице девушке диагностировали черепно-мозговую травму, перелом голени и множество ушибов. Сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. 29-летний сельчанин находится под стражей. Также известно, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом, его привлекали за побои и угрозы убийством.
ИСТОЧНИК KP.RU