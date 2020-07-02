Названы предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию в Омской области
Явка в регионе составила около 64%
Подведены итоги голосования.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Стали известны предварительные итоге голосования по поправкам в Конституцию РФ в Омской области. Явка в регионе превысила 64%. Обработаны еще не все бюллетени, но общая картина ясна. Поправки, по данным ЦИК, поддержали 63% омичей. Против высказалось почти 35%. Эти данные актуальны после обработки примерно половины всех бюллетеней.
Напомним, что голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Как утверждают в областном избиркоме, серьезных нарушений во время него зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU