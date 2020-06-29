В Омске водитель инкассаторской машины украл деньги, чтобы купить еду и заплатить за учебу

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:05:25+03:00

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В полицию обратился владелец ЧОПа с заявлением о краже денег из инкассаторской машины. На экипаж никто не нападал, но мешок с деньгами из автомобиля пропал.

В ходе следственных действий сотрудники полиции выяснили, что виновником стал 45-летний водитель. Во время рейса один из пакетов с деньгами завалился под сидение и в конце смены его не заметили. Водитель нашел пропажу, но сообщать никому не стал, а 37 тысяч забрал себе.

Как сообщают в пресс- службе омской полиции, деньги вор потратил на оплату учебы, покупку еды и другие нужды. Пока он смог вернуть только 5 тысяч, которые остались после бытовых трат. За это преступление водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU