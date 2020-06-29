2020-06-29T10:42:53+03:00
Общество

В Омске росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти

Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
ФотоФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Омске сутки разыскивали 80-летнего мужчину. Родственники обратились в полицию, рассказав, что пенсионер накануне ушел из дома и не вернулся.

Его нашли сотрудники Росгвардии на обочине ул.Химиков. Во время разговора мужчина утверждал, что никуда не уходил и ночевал дома, но постоянно путал факты, называл разные адреса под видом своего места жительства.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что никаких противоправных действий в отношении пенсионера не совершалось. Сейчас его отправили в отдел полиции, откуда родственники смогут забрать мужчину домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Бурков вручил лучшим учителям Омской области ключи от машин
В истории с масляными пятнами понять степень загрязнения Оми Росприроднадзору помешали сумерки
В Омск привезли еще 3 московских трамвая
Больницу Кабанова в Омске снова закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
В Омске водитель инкассаторской машины украл деньги, чтобы купить еду и заплатить за учебу
«Попал в удостоверение - это и спасло»: Появилось видео с полицейским, на которого омич бросился с ножом
Воспитательница из Омска получила авто после голосования по поправкам в Конституцию
Стало известно, как воспитатели омских садиков гуляют с детьми после карантина
В Омске росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти
Летний дачный сезон открыт!
Поступить в вуз онлайн - это просто
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Сделать мир вкуснее! Профессия – инженер-технолог пищевого производства
В мэрии ответили на критику омичей по ремонту улицы Бархатовой
В Омске за сутки коронавирусом заразилось 78 человек
Свой дом на курорте
Случаи целесообразного применения медиации в сфере страхования.
Хорошая теплица - залог отличного урожая
Битва двух гигантов: омский стронгмен обошел англичанина в «Становой тяге»
Сторож из Омска выиграл квартиру после голосования по поправкам в Конституцию
В Омске подешевели медицинские маски