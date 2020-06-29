В Омске росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти
ФотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омске сутки разыскивали 80-летнего мужчину. Родственники обратились в полицию, рассказав, что пенсионер накануне ушел из дома и не вернулся.
Его нашли сотрудники Росгвардии на обочине ул.Химиков. Во время разговора мужчина утверждал, что никуда не уходил и ночевал дома, но постоянно путал факты, называл разные адреса под видом своего места жительства.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что никаких противоправных действий в отношении пенсионера не совершалось. Сейчас его отправили в отдел полиции, откуда родственники смогут забрать мужчину домой.
ИСТОЧНИК KP.RU