В Омске росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего потерей памяти

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:42:53+03:00

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В Омске сутки разыскивали 80-летнего мужчину. Родственники обратились в полицию, рассказав, что пенсионер накануне ушел из дома и не вернулся.

Его нашли сотрудники Росгвардии на обочине ул.Химиков. Во время разговора мужчина утверждал, что никуда не уходил и ночевал дома, но постоянно путал факты, называл разные адреса под видом своего места жительства.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что никаких противоправных действий в отношении пенсионера не совершалось. Сейчас его отправили в отдел полиции, откуда родственники смогут забрать мужчину домой.

ИСТОЧНИК KP.RU