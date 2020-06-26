2020-06-26T11:26:48+03:00
Общество

Появились фото коттеджа с винным погребом и оранжереей, который продают в Омске за 40 миллионов

Площадь дома 711 квадратов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В трехэтажном коттедже владельцы оборудовали винный погреб, сортзал и оранжерею. Фото: МЛСН.руВ трехэтажном коттедже владельцы оборудовали винный погреб, сортзал и оранжерею. Фото: МЛСН.ру
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На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже в Омске коттеджа за 40 миллионов. Покупатель получит участок 53 сотки с домом 711 кв.м. и придомовыми постройками: гаражом на 3 машины и баней. Также на территории есть бассейн, ухоженный сад и небольшая березовая роща.

В самом доме есть 4 спальни, отдельный рабочий кабинет, большая гостиная с камином.

В гостиной можно уютно устроиться в кресле перед камином и насладиться атмосферой Фото: МЛСН.ру

В гостиной можно уютно устроиться в кресле перед камином и насладиться атмосферой Фото: МЛСН.ру

Винный погреб с местом для хранения бутылок Фото: МЛСН.ру

Винный погреб с местом для хранения бутылок Фото: МЛСН.ру

ИСТОЧНИК KP.RU

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