2020-06-25T09:50:03+03:00
Общество

В Омске запретили ночную парковку у Степаныча

Бороться с нарушителями будут с помощью эвакуатора
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В популярном в последнее время месте для вечеринок омской молодежи запретили ночную парковку. Ограничения действуют на ул. Карла Либнехта от ул. Ленина до ул. Партизанской. Оставлять там автомобили теперь нельзя с 23:00 до 6:00.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, в указанное время будет работать эвакуатор.

О причинах такого решения в ведомстве ничего не сообщают, но можно предположить, что власти решили таким способом бороться с ночными вечеринками. Напомним, что в минувшие выходные молодежь устроила на Ленина у памятника сантехнику Степанычу настоящую дискотеку. Нескольких человек до сих пор разыскивает полиция за танцы на стеклянном козырьке подземного переходя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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