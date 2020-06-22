Жители Омска смогут голосовать по поправкам в Конституцию прямо во дворе дома

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:42:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. В Омской области готовятся к предстоящему голосованию по изменениям в главный документ страны. Власти делают все для соблюдения безопасности здоровью омичей. Закуплены тонны антисептика и более миллиона медицинских масок и перчаток для защиты. Кроме того, будет предусмотрена даже возможность голосования во дворе своего дома.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, с 25 июня во дворах домов установят специализированные палатки. Работать они будут с 16:00 до 20:00. Первая такая уже появилась во дворе дома по улице Физкультурная, 5. Там прошла презентация мобильного избирательного участка.

Пункты будут работать с 25 июня не в каждом дворе. О графике работы и месте его размещения заранее оповестят избирателей. Подробную информацию о графике и адреса ближайших участков можно будет найти на информационных стендах у подъездов.

Желающим проголосовать в таком мобильном участке выдадут средства защиты: маски и перчатки. Выдадут избирателям и одноразовые ручки. Представитель избирательной комиссии сверит паспортные данные и выдаст бюллетень. После его заполнения избиратель опустит листок в переносную урну. После завершения работы мобильного участка ящик опечатают и увезут в избирком.

- Проголосовать на мобильном избирательном участке смогут те, кто прописан на его территории или заранее об этом заявился. У нас небольшой участок, 600 человек, мобильный пункт будет работать только один день — 29 июня во дворе дома по ул. Физкультурная, 5, — сообщил председатель избирательного участка № 349 Виктор Троценко.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где и как проголосовать?

1. Голосование будет проводиться в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля 2020 года. Кстати, день 1 июля будет оплачиваемым нерабочим.

Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени (в особых случаях разрешено открывать на два часа раньше).

2. В основном голосование будет проводиться по привычной для граждан схеме - на избирательном участке по месту прописки. Для безопасности и сохранения здоровья граждан места для голосования предполагается создать, в том числе, и вне помещений — например, на территориях школ, во дворах.

3. На участке нужно показать избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ, получить бюллетень и пройти с ним в кабину. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в одном квадрате, бюллетень считается недействительным.

4. Важный момент: в бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно лишь «да» или «нет».

Подробнее о процедуре голосования можно узнать на сайте конституция2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU