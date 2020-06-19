Появилось видео из суда, где определяли меру пресечения для омича, жестоко убившего любовника жены

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:43:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 июня, решалась судьба на ближайшее время 34-летнего омича, обвиняемого в зверском убийстве любовника своей жены. Все произошло на улице возле дома, где жил погибший, и на глазах его перепуганных соседей.

Напомним, после расправы Антон Вишневский (имя и фамилия изменены) записал на видео, как умирает его соперник и выслал запись своей неверной жене со словами: «Смотри, как умирает твой любовник».

Мужчину, устроившего кровавую расправу, задержали в тот же день. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785879" frameborder="0"></iframe> Видео из суда.Видео: СУ СК России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU