2020-06-19T14:43:15+03:00
Общество

Появилось видео из суда, где определяли меру пресечения для омича, жестоко убившего любовника жены

На время следствия мужчину отправили в СИЗО [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео (СУ СК России по Омской области)Фото: скриншот видео (СУ СК России по Омской области)
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В пятницу, 19 июня, решалась судьба на ближайшее время 34-летнего омича, обвиняемого в зверском убийстве любовника своей жены. Все произошло на улице возле дома, где жил погибший, и на глазах его перепуганных соседей.

Напомним, после расправы Антон Вишневский (имя и фамилия изменены) записал на видео, как умирает его соперник и выслал запись своей неверной жене со словами: «Смотри, как умирает твой любовник».

Мужчину, устроившего кровавую расправу, задержали в тот же день. Задержанному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство». Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Видео из суда.Видео: СУ СК России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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