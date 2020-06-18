Пожилая омичка отдала мошенникам 1,3 млн, понадеявшись на компенсацию в 400 тысяч

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:24:49+03:00

Деньги ей пообещали за предыдущий обман [видео]

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Ничему не научил предыдущий печальный 68-летнюю омичку. Сначала пожилую даму обманули аферисты, продавшие ей втридорога бесполезные «лекарства». Потом преступники, видимо, решили нажиться на доверчивой бабушке еще раз.

Мошенники ей позвонили снова, выслушали жалобы на предыдущий обман, и обрадовали – потерпевшей положена компенсация. Понадеявшись на обещанные 400 тысяч за предыдущий обман, бабушка перечислила неизвестным в общей сложности 1,3 млн рублей.

Куда ушли деньги, сейчас приходится выяснять полицейским.

– В настоящее время направлен ряд запросов в финансовые учреждения и компании сотовой связи, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/785561" frameborder="0"></iframe> Знала, что не надо так делать, но отдала мошенникам 1,3 млн.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU