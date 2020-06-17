2020-06-17T14:03:19+03:00
Общество

Омские военные на Параде Победы будут в масках и перчатках

Кроме того, всем им придется сдать тест на коронавирус
Станислав МУХИН
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Участники Парада будут в перчатках.Участники Парада будут в перчатках.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Стало известно о мерах предосторожностях для омских военных во время проведения Парада Победы. Он пройдет 24 июня на Соборной площади без зрителей. Омичей просят не приходит на шествие. Участие ветеранов под большим вопросом. Накануне старта Парада омским военным придется сдать тест на коронавирус. Будут и другие санитарные меры предосторожности.

- В 10 часов состоится построение войск Омского гарнизона с соблюдением всех требований, касающихся безопасности и сохранения здоровья военнослужащих. В частности, участники торжественного построения будут протестированы на коронавирус, - рассказали в пресс-службе омского правительства. - На построении личный состав будет соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты – медицинские маски и одноразовые перчатки.

Из-за репетиции Парада Победы и его проведения 18 и 24 июня будет перекрыт центр Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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