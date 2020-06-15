Новая плитка сквере Молодоженов рассыпается в пыль, еще до того, как ее уложили

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:38:27+03:00

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Жители городка Нефтяников сначала недоумевали, зачем в сквере Молодоженов разломали хорошее асфальтовое покрытие на тротуарах. Потом удивились еще больше, когда увидели, чем вместо него собираются мостить тротуары.

На записи, сделанной очевидцами, видно, что от новой плитки, которую уже завезли в сквер, можно спокойно отломить кусок и раскрошить его в руке практически в пыль. Кроме того, на всей партии, стоящей на паллетах, видны сколы и трещины.

Омичи справедливо полагают, что такого качества покрытие разрушится даже от обуви гуляющих, не говоря уже об испытании велосипедами, роликами и самокатами.

Напомним,сквер Молодоженов стал одной из территорий, за благоустройство которых проголосовали омичи. Но, как и здесь, на всех остальных объектах реконструкция идет с существенными недочетами. Например, новое тротуарное покрытие на бульваре Мартынова меняли уже не раз, но оно снова приходит в негодность буквально через несколько недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/784995" frameborder="0"></iframe> Плитка в сквере Молодоженов.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU