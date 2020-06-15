Омичей напугали бродячие собаки, играющие на детский площадке

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:53:26+03:00

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После внесения поправок в закон о жестоком обращении с животными теперь отловленных на улицах бродячих собак запрещено умерщвлять. Делают это только из гуманных соображений в случае с неизлечимо больными особями. Остальных стерилизуют, вакцинируют и по большей части выпускают на улицах. Пожизненно в специальных вольерах оставляют только агрессивных.

Омичи стали замечать на улицах все больше бродячих собак. Они уже привыкли к людям, и снова оказавшись на улицах, пытаются поселиться возле жилья. Но выяснилось, что далеко не всех горожан такое соседство радует.

В соцсетях появилась запись от жителей городка Нефтяников. Они сняли на видео, как несколько хвостатых беспризорников бегают по детской площадке во дворе дома на улице Коммунальной. Местные жители предположили даже, что недавно ночью дикая стая напала на кошку.

Впрочем, большинство комментаторов заметили, что собаки выглядят вполне безобидными, и посоветовали автору оставаться человеком и не прогонять животных, которым и без того приходится непросто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/784980" frameborder="0"></iframe> Бродячие собаки на детской площадке.Видео: Влад Мальченко

ИСТОЧНИК KP.RU