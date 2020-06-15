«Наказывали за непослушание»: Парочка омичей избивала детей до сотрясения мозга и переломов костей

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:22:10+03:00

Отца-садиста отправили за решетку на 11 лет, мать – на 5 года и 4 месяца. Кроме того, с них требуют 1 млн рублей компенсации

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Все началось в конце 2018 года в поселке Москаленки. Соседи с ужасом узнали, что рядом с ними жили настоящие чудовища. Родители систематически и на протяжении долгого времени истязали двоих сыновей – мальчиков 4 и 5 лет. Однажды дело дошло даже до черепно-мозговой травмы. В другой раз отец накинулся на одного детей с ножом и сильно изрезал. Но открылось все только после того, как один из малышей попал к больницу с переломом ноги.

На суде парочка родителей-садистов даже не поняла, в чем их обвиняют. Сельчане заверили, что таким способом воспитывали своих детей. В итоге отца отправили в колонию на 11 лет, мать – на 5 года 4 месяца лишения свободы.

В связи с тем, что несовершеннолетние в результате противоправных действий испытали физические и нравственные страдания, прокурором района в Москаленский районный суд Омской области направлено исковое заявление в интересах детей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, причиненного в результате совершения преступлений.

Кроме того, перед судом предстоит предстать и сотрудникам местной опеки, допустившим такую ситуацию. Им грозит наказание по уголовной статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU