В Омске будут судить пристава-маньяка

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:36:35+03:00

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Серия изнасилований произошла в поселке Москаленки еще летом 2011 года. Сначала прямо возле здания суда неизвестный напал на 38-летнюю женщину. Угрожая убийством, он надругался над ней. Второе аналогичное преступление произошло через несколько дней, жертвой стала 18-летняя девушка.

После нападений мужчина отбирал у потерпевших сотовые, чтобы они не могли вызвать на место происшествия полицейских. Информации о маньяке не было фактически никакой: он запрещал жертвам смотреть на него, а лицо скрывал, надвинув глубокий капюшон.

Задержать по горячим следам мужчину не удалось. Но все это время велась поисковая работа. И только в 2020 году его поймали – биологические следы преступника совпали с данными одного из жителей Омской области.

– Такая масштабная работа дала результат – 4 марта 2020 года был задержан подозреваемый, которым оказался 38-летний судебный пристав, имеющий семью и воспитывающий двух несовершеннолетних детей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следственных органов судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания подозреваемый был уволен из органов УФССП.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU