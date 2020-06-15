2020-06-15T12:18:27+03:00
Происшествия

Появилось видео, как труп утонувшего омича достают из Иртыша

Тело в реке заметили прохожие [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередной трагический случай произошел на Иртыше в Омске. В районе Иртышской набережной прохожие заметили тело человека. Люди сразу же вызвали полицию. Утопленника вытащили и положили на берегу в специальный пакет. Свидетелем этой картины стал один из жителей Омска, который включил камеру. Снятое видео он выложил в социальные сети.

- Кого-то выловили из Иртыша. Утонул. Лодка, в пакете лежит какой-то мужик. Это очень печально. Нужно быть предельно внимательными на воде, - говорит автор видео.

Добавим, что за последнюю неделю это уже как минимум седьмой трагический случай. На выходных о найденном утопленнике на Иртыше заявил омский боец Александр Шлеменко.

Выловили тело мужчины из Иртыша.Около 12:00 из Иртыша выловили труп мужчины... #ОмскСтрим #новости #омск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24