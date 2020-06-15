Появилось видео, как труп утонувшего омича достают из Иртыша
Очередной трагический случай произошел на Иртыше в Омске. В районе Иртышской набережной прохожие заметили тело человека. Люди сразу же вызвали полицию. Утопленника вытащили и положили на берегу в специальный пакет. Свидетелем этой картины стал один из жителей Омска, который включил камеру. Снятое видео он выложил в социальные сети.
- Кого-то выловили из Иртыша. Утонул. Лодка, в пакете лежит какой-то мужик. Это очень печально. Нужно быть предельно внимательными на воде, - говорит автор видео.
Добавим, что за последнюю неделю это уже как минимум седьмой трагический случай. На выходных о найденном утопленнике на Иртыше заявил омский боец Александр Шлеменко.
Выловили тело мужчины из Иртыша.Около 12:00 из Иртыша выловили труп мужчины... #ОмскСтрим #новости #омск
ИСТОЧНИК KP.RU