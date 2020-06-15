На Красноярском тракте в Омске нашли беспризорного мальчика

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:10:57+03:00

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Омичи заметили маленького мальчика, который растерянно бродил возле супермаркета на Красноярском тракте. Сотрудники магазина вызвали на место росгвардейцев.

Как выяснилось, 6-летний ребенок ушел из дома без спроса и потерялся. Несмотря испуг, малыш назвал свои имя и фамилию, но объяснить, где его родители взрослым не смог.

Установив родителей несовершеннолетнего, росгвардейцы связались с его отцом, который находился на работе и не знал о пропаже сына. Малыш обрадовался, увидев приехавшего за ним отца, а мужчина поблагодарил охранников и сотрудников Росгвардии за то, что те оперативно среагировали и помогли найти его малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

За время затянувшейся прогулки с чересчур самостоятельным ребенком, к счастью, ничего плохого не произошло. Сейчас он уже находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU