2020-06-15T12:10:57+03:00
Общество

На Красноярском тракте в Омске нашли беспризорного мальчика

Искать родителей заблудившегося малыша пришлось росгвардейцам
Анна МИКУЛА
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Фото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: Управление Росгвардии по Омской областиФото: vk.com
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Омичи заметили маленького мальчика, который растерянно бродил возле супермаркета на Красноярском тракте. Сотрудники магазина вызвали на место росгвардейцев.

Как выяснилось, 6-летний ребенок ушел из дома без спроса и потерялся. Несмотря испуг, малыш назвал свои имя и фамилию, но объяснить, где его родители взрослым не смог.

Установив родителей несовершеннолетнего, росгвардейцы связались с его отцом, который находился на работе и не знал о пропаже сына. Малыш обрадовался, увидев приехавшего за ним отца, а мужчина поблагодарил охранников и сотрудников Росгвардии за то, что те оперативно среагировали и помогли найти его малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии.

За время затянувшейся прогулки с чересчур самостоятельным ребенком, к счастью, ничего плохого не произошло. Сейчас он уже находится дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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