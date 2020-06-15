«Где ваша защита, доктор?»: Омич пожаловался на хамство врачей, работающих без масок

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:04:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Омска пожаловался на одного из врачей кабинета неотложной помощи по улице Энергетиков. Мужчина заявил: врачи хамят и не носят медицинских масок на рабочем месте.

- В кабинете неотложной помощи на Энергетиков врачи без масок и хамят. Несколько пациентов,обратившихся за неотложной помощью, отправили домой. Через аптеку выписывают всем долобене и лед. Парня привезли родные на костылях, так его так же отправили даже без рентгена, - посетовал сибиряк.

Автор жалобы выложил видео в социальные сети. Однако на ролике не видно, чтобы медик хамила или грубила омичу.

- Почему вы без маски, доктор? - спрашивает пациент уходящему врачу.

Зато из видео ясно, что конфликт случился из-за рентгеновского снимка - медик отказывалась выдать его пациенту на руки, объясняя, что ей запрещено это делать.

Врач без маски в омском травмпункте .

ИСТОЧНИК KP.RU