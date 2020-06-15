Ветераны обязательно примут участие в омском параде Победы

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:05:17+03:00

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24 июня в Омске уже точно пройдет парад, посвященный 75-летию Победы. По традиции он состоится на Соборной площади. Генеральная репетиция торжественного мероприятия состоится в ближайший четверг, 18 июня. Но в самой программе планируются существенные изменения. Главное из них – шествие колонн, смотр бронетехники и авиашоу состоятся без зрителей.

Зато – с ветеранами. Их решили не лишать долгожданного праздника. Они проедут по центру города по одному в авто. Кроме того, им обеспечат все необходимые средства защиты, рассказали в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU