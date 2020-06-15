В панельной омской многоэтажке вывалилась бетонные плиты
Свидетелями пугающей картины стали жители Левого берега. В районе первого и второго этажей на многоэтажке по адресу: Лукашевича, 1 деформировались две бетонные плиты. Они выгнулись на стуке наружу и грозят рухнуть на прохожих. Временно из подперли железной трубой.
– По данному адресу работала комиссия: 1-й заместитель главы округа, представители УК «6-й микрорайон», департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности администрации города Омска, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Установлено, что плиты не являются несущей конструкцией, в данный момент силами УК установлены временные железные подпорки. На месте работает эксперт с целью разработки вариантов усиления.
ИСТОЧНИК KP.RU