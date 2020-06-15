В панельной омской многоэтажке вывалилась бетонные плиты

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:47:19+03:00

В мэрии заверили жильцов, что это не представляет опасности

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Свидетелями пугающей картины стали жители Левого берега. В районе первого и второго этажей на многоэтажке по адресу: Лукашевича, 1 деформировались две бетонные плиты. Они выгнулись на стуке наружу и грозят рухнуть на прохожих. Временно из подперли железной трубой.

– По данному адресу работала комиссия: 1-й заместитель главы округа, представители УК «6-й микрорайон», департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности администрации города Омска, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – Установлено, что плиты не являются несущей конструкцией, в данный момент силами УК установлены временные железные подпорки. На месте работает эксперт с целью разработки вариантов усиления.

ИСТОЧНИК KP.RU