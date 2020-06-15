Омич угнал авто, которое ему привезли на мойку, и поехал к друзьям в Тару

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:14:39+03:00

За пьяное приключение ему грозит до 5 лет колонии

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Не слишком приятные эмоции пришлось пережить владельцу автомобиля «Рено Сандеро». Омич оставил свою машину на автомойке на улице Лукашевича. Приехав на следующий день, он выяснил, что его «ласточка» исчезла в неизвестном направлении.

По камерам наблюдения на дорогах полицейские выяснили, что кроссовер несется в направлении Тары. Как вскоре выяснилось, 40-летний сотрудник мойки вместо того, чтобы ночью привести в порядок машину клиента, угнал ее. Мужчина был пьян и решил прокатиться к друзьям в Тару.

За «веселую» поездку на чужом авто ранее судимому угонщику грозит до 5 лет колонии. Его будут судить за неправомерное завладение транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU