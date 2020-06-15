2020-06-15T15:01:36+03:00
Общество

В Омске зафиксировали выбросы сероводорода

Местные жители массово жалуются на запах газа и жженой резины
Анна МИКУЛА
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Накануне омичи дышали сероводородом.Накануне омичи дышали сероводородом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Судя по всему, за минувшие сутки Омск пережил еще одну «газовую атаку». Горожане массово жаловались на запах жженой резины и еще чего-то химического – особенно остро он ощущался в Октябрьском округе и в Нефтяниках. Опасения местных жителей подтвердили результаты забора проб воздуха, сделанные экомобилем.

По результатам измерений в разных точках в районе северо-западной промышленной площадки было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, сообщает пресс-служба областного Росприроднадзора.

В ведомстве также рассказали, что все данные передали в Роспотребнадзор. Поможет ли это как-то изменить ситуацию, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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