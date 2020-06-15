В Омске при ремонте военной техники украли более 130 млн
Омское ООО «ОСТ-ВЕСТ-КОНВЕРС» в 2016-2018 годах выполняла гособоронзаказ по ремонту военной техники. Выяснилось, что все это время компания завышала стоимость оказанных услуг – в общей сложности на 131 млн рублей.
Фото: УФСБ России по Омской области
Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области.
Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего руководителя этой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проверяется факт применения аналогичной схемы формирования завышенных трат ООО «ОСТ-ВЕСТ-КОНВЕРС» в другие годы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU