В Омске при ремонте военной техники украли более 130 млн

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:59:19+03:00

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Омское ООО «ОСТ-ВЕСТ-КОНВЕРС» в 2016-2018 годах выполняла гособоронзаказ по ремонту военной техники. Выяснилось, что все это время компания завышала стоимость оказанных услуг – в общей сложности на 131 млн рублей.

Фото: УФСБ России по Омской области

Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего руководителя этой организации по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Проверяется факт применения аналогичной схемы формирования завышенных трат ООО «ОСТ-ВЕСТ-КОНВЕРС» в другие годы, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU