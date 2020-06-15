В минздраве назвали причину, по которой у омской больницы заметили караван из 13 скорых

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:58:40+03:00

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Всерьез напугал жителей Омска ролик, появившийся в Интернете. Очевидцы сняли огромную очередь из скорых к МСЧ-4, которая работает с больными коронавирусом. На видео сибиряки насчитали 13 карет. Многие жители предположили, что медучреждение просто не справляется с потоком пациентов с COVID-19.

В минздраве прокомментировали ситуацию.

- Ситуация объясняется ожиданием проведения компьютерной томографии (КТ), а не госпитализацией в стационар. Возникли технические трудности в работе компьютерной томографии, - пояснили в минздраве. - Данная ситуация была быстро стабилизирована и всем пациентам проведено необходимое исследование, организовано перераспределение бригад скорых на КТ в Клинический онкодиспансер. Срок ожидания не превышал 60 минут. Пациентам, требующим неотложной помощи, она была оказана незамедлительно.

В ведомстве также добавили, что сейчас в Омске сделать КТ можно в трех больницах. В двух из них исследование проводится круглосуточно. Добавим, что за последние сутки в Омской области зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса - 93.

ИСТОЧНИК KP.RU