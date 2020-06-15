«Если с потолка падает штукатурка, о каком качестве анализов речь»: Глава омского минздрава высказалась о единой лаборатории

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:03:03+03:00

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Продолжается шумиха в медицинских кругах по поводу новостей о создании единой исследовательской лаборатории. Вместо 85 в регионе останется лишь две - в Омске и Таре. Именно эти лаборатории будут проводить все медицинские исследования. 1 500 врачей, трудящихся сейчас в лабораториях региона, опасаются увольнений. Они уже написали петицию на имя главы минздрава РФ. Омский же министр здравоохранения Ирина Солдатова считает, что в первую очередь оптимизация направлена на пациентов.

- Пациентам, какая разница, где им быстро и качественно проведут медицинские исследования, - говорит она.

Сейчас же Ирина Солдатова посетовала, что после начала брожения в медицинских кругах никто из сотрудников не обратился к самому министру.

- Я очень внимательно слежу за тем, что происходит в обществе, в нашей профессиональной среде. Это очень важно. Главный ресурс любого дела – это люди! И что же вижу: народ волнуется, создает какие-то петиции, пишет в социальных сетях, но никто не снял трубку и не спросил: «Ирина Геннадьевна, а правда ли это? Как мы будем работать?» Еще раз повторяю: ни одно решение не принимается скоропалительно. Все нужно взвесить, – заявила Солдатова.

Она также дала понять, что оптимизация проводится не просто так. Многие лаборатории находятся в плачевном состоянии, а на их ремонт нужны огромные средства.

- Сегодня я знаю и вижу своими глазами, что далеко не везде у нас есть ремонты, соблюдаются нормы пожарной безопасности, имеется должное материально-техническое обеспечение. Давайте говорить прямо: если в лаборатории с потолка падает штукатурка, а старая проводка не дает использовать элементарные приборы, о каком качестве исследований можно говорить? - задала министр риторический вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU