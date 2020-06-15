В Омской области опять скачок заболеваемости COVID-19: 93 новых случая за сутки

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:54:14+03:00

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В Омске сняли режим самоизоляции, действовавший в регионе 2,5 месяца из-за коронавируса. Однако до победы над заразой или хотя бы выхода на обещанное плато еще очень далеко. Пока ситуация развивается скачкообразно: после нескольких дней спада заболеваемости, фиксируют резкий рост. Очередной произошел за минувшие сутки.

По данным на 15 июня, в Омской области зарегистрировано 2 340 случаев подтвержденной COVID-19 – за последние сутки диагноз выявлен у 93 человек. Выздоровели в общей сложности 1 126 пациентов – за сутки цифра увеличилась на 48, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Количество летальных исходов остается на прежнем уровне – 24. География новых случаев: Омск – 75, Омский район – 7, Исилькульский – 4, Москаленский, Павлоградский, Таврический, Шербакульский, Калачинский, Нововаршавский, Нижнеомский – по 1 новому пациенту.

Под домашним наблюдением врачей остаются 1 880 человек, 30 389 сняты с наблюдения. В общей сложности в омских лабораториях сделано 156 009 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU