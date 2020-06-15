В Омской области пока открыли только два пляжа
Несмотря на снятие режима самоизоляции в Омской области, купаться и загорать местным жителям еще не разрешают.
Все пять пляжей в городе пока закрыты, их еще не очистили от мусора и грязи. Не привели в порядок и дно реки возле берегов. Однако местные жители, уставшие от долгого заточения в четырех стенах, игнорируют все рекомендации и уже вовсю отдыхают возле рек.
Официально делать это можно пока только на двух пляжах в области – у озера возле санатория «Колос» и в Тюкалинске на реке Тюкалка.
– Как только от администрации города Омска поступят заявки об их готовности, они пройдут освидетельствование инспекторами ГИМС и будут работе в летний период, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – По данным муниципалитета, сейчас городские пляжи приводят в порядок и готовят к техническому освидетельствованию.
ИСТОЧНИК KP.RU