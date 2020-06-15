Омичей предупреждают о ночных заморозках

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:02:53+03:00

Температура на почве может опуститься до -5 градусов

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Вслед за жарой в Омск пришло существенное похолодание. А в предстоящую ночь и вовсе обещают заморозки.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночные часы 15 и 16 июня по Омской области местами ожидаются заморозки на почве и в приземном слое от 0 до -5 градусов.

– Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, – сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Омичей просят быть осторожнее и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае ЧП необходимо звонить по телефону службы спасения – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU